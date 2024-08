Per il difensore spagnolo classe 2006, arrivato a Milano dal Betis, ancora nessuna apparizione in nerazzurro

Come appurato da Fcinter1908, il difensore spagnolo classe 2006 sta seguendo un percorso di lavoro personalizzato per recuperare dall'infortunio muscolare rimediato a marzo con il Betis. Una situazione ampiamente conosciuta dalla dirigenza interista, che proprio per questo motivo ha scelto comunque di ingaggiarlo, ma solamente in prestito con diritto di riscatto, così da valutarlo con calma nel corso della stagione e poi decidere il suo futuro.