UFFICIALE – Alex Perez è dell’Inter: depositato il contratto del difensore

Alex Perez è un nuovo giocatore dell'Inter. Ieri il difensore, prelevato dai nerazzurri dal Betis Siviglia, aveva firmato il nuovo contratto nella sede del club, come vi abbiamo documentato.

In queste ore, come si evince dal sito ufficiale della Lega di Serie A, la stessa Inter ha depositato il contratto del calciatore spagnolo classe 2006, che dunque si lega ai nerazzurri in prestito con diritto di riscatto.