FCIN1908 / Fontanarosa: “Fortunato ad avere Bastoni! Inzaghi ci fa capire…”

Le dichiarazioni del giovane difensore nerazzurro al termine della sfida contro il Lugano, prima uscita stagionale

Alessandro De Felice

Dopo il debutto dal 1' nella prima uscita stagionale dell'Inter di Simone Inzaghi, Alessandro Fontanarosa ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti allo stadio Cornaredo di Lugano al termine della sfida vinta per 4-1 dai nerazzurri.

Ecco le dichiarazioni del calciatore classe 2003:

"Innanzitutto ringrazio la società, i compagni e il settore giovanile per questa opportunità di allenarmi con i grandi. Per quanto riguarda Lukaku è… Lukaku. In allenamento miglioro tanto anche marcando lui, anche tutti i giocatori mi danno una mano a crescere in campo e fuori. Questo è importante per la mia crescita da calciatore".

Emozione per essere titolare?

"Tanta, io non me l'aspettavo. Ma non è fatto nulla. Bisogna ancora crescere e lavorare. La strada è ancora lunga per me".

Un modello?

"Quando ero piccolo no, adesso ce l’ho qui accanto a me ed è Alessandro Bastoni. Mi ispiro soprattutto a lui come modo di giocare. Sono fortunato perché ce l'ho qui con me e posso imparare tanto da lui".

Sul futuro e la possibile conferma:

"Io penso a migliorarmi, poi vediamo cosa succede: mi concentro su questo ritiro, a far bene. A crescere. Poi vedremo cosa succede.

Simone Inzaghi?

"Ci aiuta molto, ci fa capire che si fida di noi. Ce l'ha dimostrato anche oggi mettendomi in campo. Ci aiuta, ci fa crescere, ci tratta come tutti: è bravo, non mi posso lamentare".