FCIN1908 / Inter, si pesca ancora in casa Chievo: preso il 2005 Aidoo

I nerazzurri si assicurano il promettente terzino destro, altro giovane talento in uscita dal club clivense

L'Inter ha messo le mani su un altro giovane talento rimasto svincolato dopo la mancata iscrizione ai campionati professionistici del Chievo Verona: come appurato da Fcinter1908, dopo Jacopo Martini (preso e poi girato in prestito alla Spal), i nerazzurri si sono assicurati anche il promettente Mike Aidoo, terzino destro classe 2005. Origini ghanesi, già nel giro delle Nazionali giovanili italiane, il ragazzo si sta già allenando con i nuovi compagni: verà inizialmente aggregato alla formazione Under 17, anche se non è da escludere una sua immediata promozione in Under 18.