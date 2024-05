Luka Topalovic è uno dei nomi emergenti del calcio europeo: il promettente centrocampista offensivo del Domzale, classe 2006, si è già messo in mostra nel campionato sloveno, risultando il giocatore più impiegato in stagione dalla sua squadra (35 presenze e 2 gol) nonostante la giovanissima età, e diversi club europei hanno già drizzato le antenne. Tra questi c'è anche l'Inter, che negli ultimi anni ha dimostrato di avere un particolare feeling con la Slovenia anche e soprattutto per quanto riguarda potenziali talenti da inserire nel proprio settore giovanile, da Belec a Roric, passando per Demirovic e Matjaz (oltre, ovviamente, a Samir Handanovic).