FCIN1908 – Inter-Juventus, oltre 4 milioni d’incasso lordo: il dato spettatori

Oltre 75 mila presenti al Meazza per il derby d'Italia che mette in palio la finale di Coppa Italia tra nerazzurri e bianconeri

Inter-Juventus è in corso di svolgimento e dagli spalti, salvo un po' di imbarazzo prima del calcio d'inizio , è incessante come sempre il sostegno del pubblico nerazzurro. Il popolo interista nemmeno stasera ha fatto mancare il suo apporto in un match delicato contro un'avversaria storica per la Beneamata.

Come raccolto da Fcinter1908.it, sono 75.491 gli spettatori per il derby d'Italia di questa sera. In palio c'è la finale di Coppa Italia e la possibilità concreta di conquistare il secondo trofeo stagionale, in attesa di altre notti che in palio metteranno bottini sicuramente più ghiotti. L'incasso lordo per il club nerazzurro è di 4.318.850 euro.