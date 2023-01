FCIN1908 / Inter, tentativo del Napoli per Bonavita: trattativa in corso

Il centrocampista classe 2004, 10 presenze in stagione fin qui, potrebbe trasferirsi in queste ultime ore di mercato

Ultimo giorno di mercato molto movimentato per il settore giovanile dell'Inter: il club nerazzurro, dopo aver definito gli arrivi dei 2004 Akinsanmiro e Kassama, è al lavoro per un'operazione in uscita. Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, in queste ore si sta provando a perfezionare la partenza di Simone Bonavita, centrocampista classe 2004, 10 presenze in questa stagione fra campionato, Coppa Italia e Youth League.