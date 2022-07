FCIN1908 / Inter, inserita la recompra anche nella cessione di Boscolo Chio

Reduce da una discreta stagione in prestito all'Imolese, in Serie C, Riccardo Boscolo Chio ha lasciato nuovamente l'Inter, ma questa volta a titolo definitivo: il centrocampista classe 2002 ha firmato un contratto triennale con la Pro Sesto. Come appurato da Fcinter1908, anche per lui la dirigenza nerazzurra ha voluto mantenere un diritto di recompra.