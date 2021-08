FCIN1908 / Inter, Kinkoue all’Olympiacos a titolo definitivo: a breve l’ufficialità

Il difensore francese, classe 2002, lascia Milano dopo due stagioni: accordo raggiunto con il club greco, c'è la firma

Nuova operazione in uscita per l'Inter: Etienne Kinkoue, difensore francese classe 2002, passa all'Olympiacos a titolo definitivo. Il giocatore, come appurato da Fcinter1908, nella giornata di ieri è arrivato ad Atene, dove ha completato l'iter per il trasferimento: il possente centrale di origini camerunensifirmerà un contratto quadriennale, il club nerazzurro incassa poco più di 300mila euro e otterrà una percentuale su una eventuale futura rivendita.