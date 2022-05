FCIN1908 – Primavera Inter, anche Baccin a seguire i ragazzi di Chivu

Il vice di Piero Ausilio è in tribuna a Sassuolo per la semifinale scudetto dei nerazzurrini

Grande attenzione da parte del club Inter alla semifinale del campionato Primavera in corso di svolgimento a Sassuolo. Per la gara col Cagliari di questo pomeriggio, purtroppo in salita per i nerazzurri, c'è in tribuna anche Dario Baccin, vice direttore sportivo nerazzurro, come appreso da Fcinter1908.it. A mezz'ora dal termine i ragazzi di Chivu sono sotto di tre reti contro i sardi.