FCIN1908 – Salernitana, la Lega: estendere il mandato del trust fino a fine stagione

Il club rischia l'esclusione dalla Serie A. La Lega chiede di estendere il mandato fino al termine della stagione

La Salernitana rischia l'esclusione dalla Serie A se non dovesse arrivare nei termini una proposta d'acquisto vincolante. Oggi, in una nota diffusa dai trustee, Melior Trust e Wildar Trust, è stato confermato che al momento nessuna offerta è accettabile. Intanto, come appreso da FcInter1908.it, è stata votata all’unanimità la posizione della Lega nel consiglio federale: chiedere di estendere il mandato del trust fino a fine stagione.