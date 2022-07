FCIN1908 / Ziegler: “Difficile giocare contro l’Inter, Lukaku più forte di Ibra”

Reto Ziegler, ex calciatore di Samp e Juventus oggi nelle fila del Lugano, ha commentato ai microfoni dei cronisti presenti allo stadio Cornaredo la sconfitta per 4-1 contro l'Inter, prima uscita stagionale dei nerazzurri di Inzaghi:

"Abbiamo visto la differenza, soprattutto a livello fisico, ma è stato un buon test per noi. Come sapete, iniziamo il campionato domenica. Prendere uno schiaffo così secondo me fa bene. Saremo pronti, sono convinto. Calcisticamente l'Inter è superiore, però anche noi abbiamo avuto qualche occasione nel primo tempo. Forse col nostro '10' dal 1' sarebbe stato diverso. Lui fa la differenza, gioca tra le linee e si è visto nel secondo tempo. Risultato non ottimo, però rimane un'amichevole".