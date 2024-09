Dopo la vittoria con l'Udinese, l'Inter sarà di nuovo in campo domani sera in Champions League contro la squadra serba

Dopo il pareggio in casa del City nella prima giornata di Champions League, l'Inter affronterà domani sera a San Siro la Stella Rossa. Per l'esordio europeo casalingo mister Inzaghi pensa a qualche cambio nella formazione iniziale. Dovrebbe esserci spazio per De Vrij al centro della difesa assieme a Pavard e Bastoni.

Sulle corsie laterali a destra Dumfries e a sinistra Carlos Augusto. In mediana Calhanoglu regista con Mkhitaryan e Zielinski al suo fianco. Coppia inedita in attacco, al momento in pole position per una maglia da titolare ci sono Taremi e Arnautovic.