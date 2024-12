È una sconfitta molto amara quella rimediata dall’Altarese-FcInter1908 sul campo della capolista Golfo Dianese 1923 al termine di una partita giocata alla pari con la più accreditate fra le pretendenti all promozione diretta nel Girone A di Prima categoria. Tanti rimpianti per le occasioni mancate e per gli ultimi minuti del match in cui, un po’ per ingenuità e un po’ per le poche forze fresche in panchina a causa dei tanti infortuni, l’Altarese si è fatta prima riprendere e poi superare con un rigore a tempo scaduto.