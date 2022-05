FcInter1908 su Radio Nerazzurra: appuntamento con Social Media Club alle 18

Appuntamento settimanale su Radio Nerazzurra per FcInter1908 nel corso della trasmissione Social Media Club

Consueto appuntamento del lunedi con Social Media Club su Radionerazzurra in collaborazione con FcInter1908.it alle 18. Potrete seguire la trasmissione in streaming collegandovi Spreaker .

Questo e tanto altro nella puntata di Social Media Club, in diretta alle 18, su Radionerazzurra. Si analizzerà la vittoria di Udine che ha consentito ai nerazzurri di rimanere attaccati al treno scudetto. Lautaro-Perisic firmano un successo importantissimo per la truppa di Simone Inzaghi che continua a tallonare il Milan distante due lunghezze. Se sarà scudetto lo scopriremo in questo emozionante finale di stagione con tre gare che mancano al verdetto finale di un campionato ancora aperto, come sottolineato dallo stesso tecnico interista nella conferenza stampa post match. Le condizioni di Barella però destano qualche piccola preoccupazione. Una forte contusione, questo dovrebbe essere il verdetto dello staff medico, ma se il centrocampista ci sarà nella gara di venerdi contro l'Empoli al Meazza, lo scopriremo nei prossimi giorni.