Fedele: “Insigne lascerà Napoli. E l’Inter ha già presentato quest’offerta”

Secondo l'ex dirigente e procuratore, il capitano azzurro non rinnoverà il suo contratto: l'Inter è alla finestra

Intervenuto ai microfoni di Televomero, Enrico Fedele , ex dirigente e procuratore, ha parlato del futuro di Lorenzo Insigne , che, a detta sua, non rinnoverà il suo contratto col Napoli e lascerà la Campania a fine stagione: "Non credo a questa possibilità. Per me il capitano sta già da un'altra parte. L'Inter ha proposto al calciatore una cifra pari a sei, sette milioni alla firma. Inoltre Marotta avrebbe offerto 5,6 milioni a stagione per un quinquennale .

Il Napoli non vuole riconoscere a Lorenzo Insigne il bonus alla firma. Il calciatore si chiede perché sia stato concesso in passato e non a lui: è questo il vero problema. Aurelio De Laurentiis si è avvicinato alle richieste del calciatore. Se prima era deciso a non rinnovare il contratto al calciatore, ora c'è un disgelo tra le parti. Tuttavia, per come la vedo io, Lorenzo Insigne non resterà a Napoli e nella prossima stagione approderà in un altro club", le sue parole.