Fedele: “L’Inter gioca bene un’ora, poi si ingessa. Il Napoli ha un solo grande pericolo”

Fedele aggiunge: "Perisic? Giocatore che ha una grande vitalità ma l'alterna a errori enormi. Fa fatica in fase difensiva"

"L'Inter gioca alla grande per un'ora poi sembra che si ingessi, questo può essere positivo per il Napoli. Ripeto peraltro che secondo me ha una rosa superiore al Napoli. L'importante è non perdere, io comunque guardo alle partite con Cagliari e Lazio, in queste partite il destino del Napoli sarà disegnato. Con un Ghoulam prima maniera il Napoli è una squadra molto competitiva. Zielinski fuori contro l'Inter? Mai. L'importante sarà non far giocare Brozovic, in fase di inizio giocata dovrebbe prenderlo Osimhen perché l'attaccante è il primo difensore sul play.