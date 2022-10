Fedele: “Napoli con Kvaraskhelia sempre in dodici. Neanche l’Inter…”

Chiaro il giudizio sulle prime della classe: "Il Napoli ha varianti offensive che nessuno ha in serie A, neanche l'Inter, che aspetta Lukaku, o il Milan che si appoggia a Leao, e neanche la Lazio di Sarri o la Juve di Vlahovic. Kvaratskhelia è un gioiello assoluto, il Napoli con lui gioca sempre in 12, pensavamo fosse un diamante grezzo e invece è già brillante e vero. Deve giocare sempre. Il punto debole in questo momento? La fase difensiva, in 14 gare il Napoli può vantare di aver messo insieme solo 3 clean sheet, pochi per una squadra di questo livello. Meret? Sapete come la penso, per me non è portiere da top club, ma dopo l’errore io lo sostengo senza dubbi, è il portiere del Napoli, ha qualità, è il momento di supportarlo a priori".