Fedele: “Non ci sono dubbi, Napoli più scarso dell’Inter. Osimhen? Non lo possiamo…”

L'ex agente di Paolo e Fabio Cannavaro sostiene che la squadra di Spalletti è inferiore all'Inter

Enrico Fedele, ex agente di Paolo e Fabio Cannavaro, intervenuto ai microfoni di Teleluna, ha parlato del Napoli. Per Fedele la squadra di Spalletti è inferiore all'Inter. "Il Napoli è più scarso dell'Inter: su questo non ci sono dubbi. Vedo il bicchiere mezzo pieno per i primi tempi contro nerazzurri e Barcellona, ma tutto vuoto per quanto si è visto nei secondi quarantacinque minuti di entrambe le partite".