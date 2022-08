Felipe Anderson: “Devo segnare ancora di più. Quando ho visto Handanovic fermo…”

“Devo segnare di più, devo andare avanti e segnare ancora. Sarri continua a stimolarmi, ha detto che dobbiamo continuare così e credere nel suo lavoro e oggi ci ha ripagato, sono contento di stare aiutando. Sono partite difficili, ci sono tante cose da fare e devo continuare a fare il mio lavoro e stare concentrato. Non possiamo distrarci, ci sono dei momenti della partita in cui fare molta attenzione. Il gol? Quando ho visto che Handanovic non è uscito, ho avuto tempo di coordinarmi e non ho sbagliato. Rosa più lunga? Abbiamo tante partite ravvicinate, i nuovi arrivi ci daranno una grande mano, stanno capendo in fretta il sistema, è stato un inizio di stagione molto bello finora. Borja Valero? Era un giocatore fastidioso, aveva tanta qualità, non perdeva mai palla. Nuovo metodo? L'anno scorso abbiamo faticato un po', volevamo sempre quello che chiedeva Sarri ma ci serviva un po' di esperienza, ora stiamo capendo meglio i momenti, la squadra è maturata e abbiamo puntato sull'esperienza dei senatori e i giovani hanno subito imparato, sarà una grande stagione".