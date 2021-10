GdS – Gol Felipe Anderson, vicenda infantile. “A livello di regolamento…”

L'analisi de La Gazzetta dello Sport sul KO dell'Inter contro la Lazio, subito in rimonta e generato dal gol di Felipe Anderson

"È cominciata a tarallucci e vino, con il grande ex Simone Inzaghi sotto la curva laziale a ricevere premi e a dispensare baci e abbracci. Ed è finita male, malissimo, come nei peggiori bar di Caracas, una caccia all’uomo per via di un gol forse “sbagliato” per etica, ma corretto per regolamento". Apre così l'analisi de La Gazzetta dello Sport sul KO dell'Inter contro la Lazio, subito in rimonta e generato da un gol, quello del 2-1, che ha scatenato polemiche a non finire. "Interisti furiosi, focolai di lotta, diluvio di cartellini. La Lazio doveva buttar fuori il pallone? In un mondo ideale forse, però è stata l’Inter a proseguire l’azione quando Dimarco era giù. E poi diciamolo, Dimarco non è rimasto vittima di un incidente serio. Ci pare una vicenda abbastanza infantile, con l’equivoco molto italiano del giocatore a terra da santificare sempre con la palla in fallo laterale. È l’arbitro che decide se interrompere il match, soltanto lui ha questa facoltà. Il resto è galateo, fair play, buon senso, tutte cose molto relative", continua poi il quotidiano.