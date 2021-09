Il doppio ex Felipe: “Inter forte anche senza Lukaku. Fiorentina? Può dar fastidio…”

Le dichiarazioni del doppio ex Felipe alla vigilia della sfida tra la Fiorentina e l'Inter, in programma al 'Franchi' questa sera

Il doppio ex Felipe Dal Bello ha parlato alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Inter , in programma questa sera al 'Franchi' alle 20:45. L'ex difensore brasiliano ha presentato la sfida ai microfoni di Firenze Viola.

"La squadra nerazzurra è sempre molto forte perché anche se ha perso Lukaku che poteva essere il suo centravanti per altri dieci anni, ha preso Dzeko che per l'immediato è quello che ci voleva. Perciò sarà una partita difficile per la Fiorentina, ma bellissima e con la spinta che darà il Franchi lo sarà ancora di più. La Fiorentina dovrà giocare con la tranquillità di chi sa qual è il suo gioco e credo che all'Inter possa dare molto fastidio dover correre dietro agli avversari".