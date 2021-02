Felipe Melo: “Lasciare l’Inter e l’Europa per il Palmeiras una delle decisioni migliori”

Ai canali ufficiali del Palmeiras, Felipe Melo torna sulla decisione presa nel 2017 di lasciare l’Europa e tornare in Brasile. Il centrocampista, fresco vincitore della Libertadores, è contento della scelta fatta.

“Ne è valsa la pena aver lasciato una vita di successo in Europa, un club come l’Inter, e ricominciare da zero in Brasile in un grande club come il Palmeiras. È stata una delle decisioni più giuste della mia vita. Abbiamo ancora molto da fare. E alla fine di tutto guarderò indietro e dirò che ne è valsa davvero la pena, grazie a Dio”.

(palmeiras.com)