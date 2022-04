Felipe: “Inter, prendi De Paul! Ma non come vice-Brozovic. E domani a Udine devi…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Felipe, doppio ex di Udinese e Inter, ha espresso le sue considerazioni sulla sfida di domani

Marco Macca

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Felipe, doppio ex di Udinese e Inter, ha espresso le sue considerazioni sulla cruciale sfida di domani alla Dacia Arena, in cui i nerazzurri proveranno a restare agganciati al treno scudetto:

Il match di domenica sarà fondamentale per la lotta-scudetto?

"Sì, come tutti quelli mancanti al termine della stagione. Inzaghi e Pioli dovranno provare a vincerle tutte, oggi il calendario sembra ancora favorire l’Inter. Dal trentacinquesimo turno in poi, però, il livello degli avversari conta poco: a fare la differenza sono le motivazioni di chi scende in campo".

Cosa servirà all’Inter per conquistare i tre punti?

"Personalità, perché l’Udinese è in grande forma e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Guardando i singoli, l’uomo più pericoloso è Deulofeu, che ha i numeri per risolvere in qualsiasi momento la partita. Lo scoglio principale, però, è l’intero gruppo di Cioffi".

Mentre sogna il primo posto, l’Inter ha cominciato a guardarsi intorno in vista del prossimo calciomercato. Nel mirino, c’è il suo ex compagno De Paul.

"Rodrigo è un grandissimo, ho giocato con lui durante il suo primo anno in Italia ed è cresciuto in maniera incredibile. Arrivò a Udine come esterno offensivo, poi provarono a schierarlo mezzala: la soluzione non mi convinceva, alla fine ho dovuto ricredermi. Si è calato nel ruolo alla perfezione, sa prendere iniziativa, gli piace essere al centro del gioco. E’ bravo nell’uno contro uno, la sua carriera dimostra quanto sia forte pure in zona gol. Chi lo acquista fa un affare, ma attenzione: farebbe benissimo al posto di Barella e Calhanoglu, ma da vice-Brozovic sarebbe snaturato".