Femminile, Fiorentina-Inter formazioni ufficiali: le scelte dei due tecnici

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali riparte la Serie A TIM e torna in campo l'Inter di coach Rita Guarino. Sfida d'alta classifica per le nerazzurre che affrontano la Fiorentina allo stadio "Pietro Torrini" di Sesto Fiorentino nel match valido per la 9^ giornata del campionato. Il calcio d'inizio è fissato alle 14.30.