Femminile, per l’Inter arriva la terza vittoria in amichevole: battuto l’Empoli

Le nerazzurre si impongono grazie alle reti di Simonetti, Portales e Marinelli

Percorso netto per le nerazzurre che vincono le tre partite amichevoli disputate in fase di preparazione in vista della prima gara di campionato, in programma sabato 28 agosto contro il Napoli. Contro l'Empoli, l'Inter si impone 3-1 con le reti di Simonetti, Portales e Marinelli. Al 3’ le nerazzurre passano subito in vantaggio: cross di Pandini dalla sinistra, Flaminia Simonetti è fortunata nel rimpallo e dall’area piccola calcia in rete.