Femminile, l’Inter riparte con il piede giusto con un poker: 4-0 alla Sampdoria

Nei primi 10 minuti le due squadre non riescono a creare occasioni degne di nota. L'Inter tiene comunque il pallino del gioco e al 25' Chawinga prova a inserirsi nel cuore dell'area, ma viene fermata sul più bello. Due minuti dopo punizione perfetta di Karchouni e colpo di testa di Van der Gragt che finisce fuori di poco. Al 29' stesso schema con Karchouni che mette al centro, dove Polli di testa trova il gol che sblocca la gara. 1-0 per l'Inter. Al 37' una fiammata per la Sampdoria con Re che dai 25 metri ci prova, ma il suo tiro finisce fuori. Un minuto dopo la risposta nerazzurra, con il tiro al volo di destro di Bonetti che sfiora il palo dopo un ottimo assist di Chawinga. Al 44' arriva il secondo gol nerazzurro. Polli innesca Chawinga che entra in area e conclude di sinistro, sulla respinta è pronta Karchouni che da pochi passi non sbaglia. Il primo tempo si chiude sul 2-0 per la squadra di coach Guarino.

La ripresa inizia subito in discesa per l'Inter che realizza immediatamente il terzo gol. Ottimo assist di Polli che apre il varco in area per Chawinga, la quale con un diagonale trova lo spiraglio vincente. La palla prima di finire in rete colpisce il palo. Al 64' grandissima occasione per l'Inter con Chawinga che serve un assist perfetto per Mihashi, ma la centrocampista da pochi passi non riesce a trovare il guizzo vincente, trovando la respinta sulla linea di una giocatrice blucerchiata. Due minuti dopo arriva il poker nerazzurro. Punizione di Bonetti da trequarti, Alborghetti dalla destra serve dalla parte opposta Robustellini che di controbalzo trova la gioia del primo gol in Serie A. Al minuto 81 grossa opportunità per le nerazzurre. Alborghetti con un bel lancio serve in area Pandini che da ottima posizione non riesce a trovare il quinto gol. Il suo tiro d'esterno finisce fuori di un soffio. Non accade poi più nulla fino al fischio finale. L'Inter quindi cala il poker vincente e sale a quota 25 punti, raggiungendo momentaneamente al terzo posto la Fiorentina.