Femminile, Inter-Sassuolo 3-0: le ragazze di Guarino salgono a quota 32 punti

L'Inter di coach Rita Guarino batte il Sassuolo 3-0 e raccoglie tre punti importantissimi che portano le nerazzurre a quota 32 in classifica, a due lunghezze da Juventus e Fiorentina. Al KONAMI Youth Development Centre nella sfida valida per la 16^ giornata della Serie A TIM femminile decidono i gol di Ajara, Karchouni e Chawinga. Dopo il poker contro il Milan, le nerazzurre trovano continuità di prestazione e risultati nel match contro la formazione neroverde guidata da Gianpiero Piovani reduce dalla sconfitta contro la Roma. Inter in campo con Durante tra i pali, Fördős e Alborghetti al centro della difesa, Mihashi e Santi in mediana e Ajara, Karchouni e Chawinga a supporto di Elisa Polli. Il primo tempo che si chiude a reti inviolate si gioca in equilibrio e con un buon ritmo, con la prima occasione nerazzurra al minuto 2' con la conclusione di Polli servita da Karchouni. Al 15' il tiro a incrociare di Chawinga che prova a sorprendere Kresche sul primo palo e tre minuti più tardi il tiro-cross di Merlo che chiama all'uscita il portiere neroverde. Al 22' ci prova anche Ajara che da posizione defilata non trova lo specchio della porta e poco dopo Polli che prova a sorprendere Kresche sul primo palo. A cinque minuti dalla fine del primo tempo lo squillo del Sassuolo con il tiro di Filangeri che finisce alto sopra la porta di Durante. La prima frazione si chiude con la punizione di Karchouni nel minuto di recupero.

È nella ripresa che succede tutto e l'Inter ancora una volta entra in campo col piglio giusto per portarsi a casa i tre punti. In cinque minuti le nerazzurre svoltano la partita e trovano il doppio vantaggio, grazie al gol di Ajara che al 54' gioca di velocità ed esperienza e buca la rete di Kresche e alla rete di Karchouni che dopo l'assist per la camerunese trova il gol del 2-0 approfittando di un tocco sbagliato di Filangeri. Al 71' c'è spazio per l'esordio di Alessia Piazza che rileva Durante, costretta a lasciare il campo per infortunio. Ottimo l'atteggiamento della numero 12 che si rende protagonista allo scadere con una respinta importante sul tiro di Monterubbiano. Nel recupero arriva anche il tris dell'Inter con un'azione meravigliosa rifinita dal tacco di Bonetti per Chawinga: il diagonale preciso a superare Kresche è il 13esimo centro personale in Campionato della numero 11.