Coppa Italia Femminile, Inter in semifinale: sconfitta indolore a Firenze

La fiorentina vince 1-0 ma non basta: le nerazzurre passano il turno e affronteranno in semifinale il Milan

Missione compiuta per l'Inter Women, che conquista la semifinale di Coppa Italia Femminile. Le nerazzurre di Sorbi, forti della vittoria per 2-0 della gara di andata, perdono 1-0 contro la Fiorentina, ma avanzano ugualmente nella competizione. A Firenze l'Inter soffre, subisce le iniziative delle padrone di casa, ma resistono e raggiungono un traguardo tanto prestigioso quanto stimolante: in semifinale ci sarà il derby contro il Milan di Maurizio Ganz.