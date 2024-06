Le nerazzurre di Alessio Marelli hanno battuto con un netto 5-0 le giallorosse, campionesse d'Italia in carica

L'Inter under 17 femminile raggiunge la finale Scudetto di categoria con una vittoria straordinaria : le giovani nerazzurre hanno sconfitto la Roma in semifinale con un secco 5-0, firmato dalle doppiette di Sasso e Romanelli e dalla rete di Corti.

Campionato, semifinale : INTER vs Roma 5-0 Marcatrici : 35' e 55' Sasso, 40' e 75' Romanelli, 53' Corti.

Un successo importante, considerando che le giallorosse erano le campionesse d'Italia in carica: ora l'Inter affronterà la Juventus, vincente per 3-2 contro l'Arezzo nella seconda semifinale. La finalissima è in programma domenica 30 giugno alle ore 17:30 allo stadio "Bruno Recchioni" di Fermo.