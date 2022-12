Femminile, Pomigliano-Inter 1-2: decide una doppietta di Chawinga

Il primo squillo del match è dell'Inter, con Kristjánsdóttir che colpisce di testa al 5' su un calcio d'angolo, ma trova la risposta sicura di Cetinja. Al 13' grande occasione per le nerazzurre: Pandini si avventa su una respinta corta della difesa del Pomigliano e tira in porta, ma trova una grande parata di Cetinja, azione poi vanificata da un successivo fuorigioco. Passano due minuti e l'Inter si rende ancora pericolosa: Simonetti si fa trovare pronta su un cross rasoterra di Ajara dalla destra, ma il tiro della centrocampista nerazzurra non trova la porta granata. Le nerazzurre continuano a fare la partita, ma con il passare dei minuti il Pomigliano prende coraggio e inizia a costruire azioni offensive in ripartenza: al 23' la squadra campana colleziona il suo primo tiro in porta con una punizione dal limite di Taty, bloccata facilmente da Durante. Quattro minuti più tardi si rivede l'Inter: sugli sviluppi di un corner Robustellini crossa per lo stacco imperioso di Van der Gragt, ma l'olandese non riesce a centrare la porta con il suo colpo di testa. L'opportunità migliore per l'Inter arriva al 40' con una ripartenza sugli sviluppi di un angolo per il Pomigliano: Chawinga si libera con una grande giocata all'altezza della metà campo e serve Simonetti, bravissima al limite dell'area a vedere l'inserimento di Karchouni e a servirla con un pallonetto delizioso, ma il tiro di prima intenzione della centrocampista francese non trova la porta di Cetinja. Il primo tempo si chiude con un'altra occasione per le nerazzurre, con un tiro di Chawinga deviato in angolo da un difensore granata.