Femminile, due calciatrici dell’Inter nella Top 11 della prima giornata di Serie A

● Stefanie van der Gragt: ha aperto le marcature in Inter-Parma dopo appena 16 minuti e ha effettuato quattro respinte difensive nel corso dell’incontro, più di ogni altra giocatrice.

● Linda Sembrant: ha portato a buon fine 119 passaggi nella sfida contro il Como, almeno 46 in più di ogni altra giocatrice nel corso della prima giornata; per lei inoltre 129 tocchi, sette possessi guadagnati e due contrasti vinti.

● Lisa Boattin: in gol contro il Como, conta 13 ingressi nella trequarti avversaria (più di ogni altra compagna di squadra), tre duelli vinti e sei possessi guadagnati.

● Andressa Alves: oltre alla rete, ha creato quattro occasioni contro il Pomigliano, nessuna giocatrice ne conta di più in questa giornata.

● Zsanett Kaján: è stata coinvolta in ciascuna delle tre reti della Fiorentina contro il Milan, grazie a due gol e un assist; in generale ha preso parte a sei delle otto conclusioni della formazione viola in questo incontro (tre tiri, tre occasioni create).