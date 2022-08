Cori pro-Putin dei tifosi, Fenerbahce multato di 50.000 euro

L'Uefa ha inflitto una multa di 50.000 euro al Fenerbahçe a causa degli slogan intonati da alcuni suoi sostenitori a favore del presidente russo Vladimir Putin, durante la partita contro la Dinamo Kiev, il 27 luglio scorso a Istanbul. L'organismo specifica in un comunicato che tali misure sono state decise in risposta al "lancio di oggetti e alla trasmissione di un messaggio provocatorio di natura offensiva, ovvero canti illeciti".

Gli incidenti sono avvenuti durante una partita valida per il secondo turno preliminare della Champions League, vinta 2-1 dalla Dynamo Kiev. Dopo un gol segnato dall'ucraino Vitaliy Buyalski (12' st), alcune centinaia di tifosi del Fenerbahçe hanno scandito il nome del capo di stato russo. Il Fenerbahçe inizialmente si è scusato in un comunicato stampa, prima che il suo presidente annunciasse tre giorni dopo che il club non si sarebbe scusato con l'Ucraina per questi slogan. L'Uefa ha imposto anche la chiusura parziale dello stadio al club turco (5.000 posti), durante la prossima partita casalinga di un torneo europeo.