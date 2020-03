Fenucci: “Bologna-Juve non può essere giocata a porte chiuse. Lega ha creato precedente”

(ANSA) – BOLOGNA, 01 MAR – “La Lega, rinviando le partite del week end ha tracciato una strada, ha preso una posizione e creato precedente che sarà difficile modificare in ottica futura. Il 4 marzo si terrà un’assemblea di Lega, ma sulla base di quello che è accaduto, non penso che Bologna-Juventus possa essere giocata a porte chiuse”. Lo dice all’ANSA Claudio Fenucci, ad del Bologna, a proposito della partita Bologna-Juventus, prevista per domenica prossima al Dall’Ara. “E’ importante che si trovi una strategia generale, nel caso in cui l’emergenza sanitaria a cui siamo di fronte dovesse prolungarsi e non rientrare in tempi stretti”,

Domenica prossima al Dall’Ara è in programma Bologna-Juventus.

“Questo argomento – dice Fenucci – va affrontato con responsabilità e senso civico, vista la criticità del momento. Ma c’è un tema rilevante per il mondo dello sport che non può essere ignorato: la salvaguardia della regolarità della competizione”.

Fenucci ha parlato anche dell’ipotesi di spostare la gara a lunedì 9 marzo.

“E’ possibile – ha detto – è un’ipotesi, trattandosi di una giornata al momento esclusa dall’ordinanza regionale. Siccome però questa situazione critica potrebbe protrarsi più a lungo, la Lega dovrebbe individuare una strategia più chiara soprattutto in ottica futura e che non esamini solo l’emergenza delle singole domeniche. Per fare questo potrebbe essere opportuno coinvolgere la Federazione, affrontando anche il tema del calendario delle nazionali. Il fattore campo è importante ed è impensabile si possa proseguire con due modalità, con stadi con restrizioni continue e altri no”. (ANSA).