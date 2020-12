GdS – Inter, ferocia Conte: patto di ferro con la squadra, ha capito che sul treno…

Nessuno come Milano in Europa. Sono 67 i punti conquistati in totale da Inter e Milan in questo avvio di stagione in campionato. A parità di partite giocate, nessuna città del ‘Vecchio Continente‘ ha collezionato lo stesso bottino. “Non c’è Londra, Liverpool, Manchester, Parigi, Berlino e neppure Madrid che tenga” scrive La Gazzetta dello Sport.

Il 2020, anno da dimenticare per (quasi) tutto il mondo, ha sorriso a Pioli e Conte: “Stefano e Antonio si guardano indietro e un motivo invece ce l’hanno, per pensare «positivo» e coccolare quel che è stato: 79 punti l’uno, 73 punti l’altro, nell’anno solare che sta per finire nessuno ha corso tanto. Basti questo per immaginare un 2021 ad altezza Europa. Sono passati dieci anni dall’ultima volta – era la stagione 2010-11 – in cui Milan e Inter hanno chiuso un campionato ai primi due posti. Non fu neppure un vero testa a testa, quel torneo. Questo, un decennio dopo, può trasformarsi in un palio di Milano intorno al Duomo“.

Il rimpianto resta quello di un San Siro che non può riempirsi per applaudire le due squadre. La Rosea conclude: “Ma se anche un sogno c’è – a leggerlo con gli occhi di Pioli e Conte – è che il mondo a strisce non sia solo bianco e nero. Rosso o azzurro, si tratta di scegliere il colore da aggiungere al nero per interrompere il dominio della Juventus. Milano però si sente forte. […]. Milano ci punta e ha la ferocia di Conte, che alla società chiede uno sforzo in più perché ha capito che è l’anno buono, che si può fare, che sul treno bisogna salire adesso. Conte ha stretto un patto di ferro con il suo spogliatoio, dopo l’eliminazione dall’Europa“.