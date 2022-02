Ferrante: “Belotti andrà via. Grossa ingenuità del Torino. All’Inter ci può stare”

L'ex attaccante parla del futuro del Gallo che con ogni probabilità lascerà il Torino a fine stagione

Intervistato da Calciomercato.com, Marco Ferrante ha parlato del futuro di Andrea Belotti. L'ex attaccante vedrebbe bene il Gallo all'Inter: "Belotti andrà via al 100%. Le ultime parole? Sono solo un gioco delle parti per tenere calme le acque e i tifosi. Il tifoso del Toro è avvelenato perché sa che la società ha commesso una grossa ingenuità. Acquistarlo è fattibilissimo per tutti i club di Serie A, ma dove potrebbe spaccare le difese dire in Germania o in Premier. All'Inter ci può stare, è appetibile perché è un centravanti della Nazionale, ha ancora almeno 5/6 anni di carriera ad alti livelli".