Ospite di ‘Tiki Taka‘, Ciro Ferrara ha parlato nel corso del programma in onda su Italia 1 della sfida scudetto tra Juventus e Inter di domenica sera: “Non sembrava fosse Juve-Inter: mancava quell’agonismo e quella cattiveria sportiva. Dybala e il tridente con Higuain e Ronaldo? L’Inter del Triplete per esempio, testimonia che alcuni calciatori inquadrati in un determinato schema tattico possono dare quel sacrificio e quella dedizione a un certo tipo di lavoro“.