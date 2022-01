Ferrara: “Inter sa gestire la pressione della vetta. Con l’Atalanta sfida clou”

Le considerazioni dell'ex difensore a proposito del momento dei nerazzurri a poche ore dalla sfida di Bergamo

Ciro Ferrara, ospite di DAZN, ha parlato del momento che sta vivendo l'Inter e della sfida con l'Atalanta di questa sera: "L'Inter riesce anche a gestire la pressione che inevitabilmente ricade su chi sta davanti. Sarà la partita clou della giornata tra due squadre che sono in condizione, non solo per la corsa, ma anche per la qualità che sono in grado di mettere in campo".