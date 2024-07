Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Ciro Ferrara, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "In quanto campione l'Inter è la squadra che parte avanti alle altre, però allo stesso tempo deve sapere che le altre cercheranno di darle fastidio. L'Inter ha una rosa molto ampia e al momento è avanti a tutti: negli ultimi campionati Napoli e nerazzurri hanno fatto il vuoto, la speranza degli appassionati è che ci sia una competizione fino a fine campionato".