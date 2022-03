Ferrari: “Inter? Senza scudetto sarebbe un fallimento. La gestione Inzaghi…”

Il pensiero dell'operatore di mercato a proposito dei nerazzurri e delle altre squadre impegnate nella lotta al tricolore

L'agente Fabrizio Ferrari è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "La Juve può rientrare se davanti dovessero fare harakiri, tutto è possibile se pensiamo allo scudetto che la Juve perse contro la Lazio con 9 punti di vantaggio. Il problema che in questo caso dovrebbero essere tre squadre a suicidarsi e per questo credo che la Juve sia un po’ fuori. Inter e Juve erano le favorite a inizio anno per i bookmakers, poi veniva l’Atalanta e prima del Napoli c’erano anche Milan e Roma. Questo significa che Napoli e Milan stanno facendo un gran lavoro e che se Juve e Inter non dovessero vincere lo scudetto sarebbe un fallimento. In questo momento la gestione di Inzaghi, che in 5 anni di Lazio si è qualificato una sola volta in Champions, è in difficoltà nel girone di ritorno. Storicamente le sue squadre calano sempre.