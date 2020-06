Ferrari (Rai): “Napoli-Inter sfida tra due trascinatori. Azzurri favoriti per diversi motivi”

La giornalista di Rai Sport Paola Ferrari parla a Marte Sport Live su Radio Marte: “La Rai non si è mai fermata ma il ritorno del calcio giocato ci riempie di entusiasmo. Sono molto contenta che si riparta dalla Coppa Italia perché ci sono 4 squadre forti e avrò l’onore di commentare con altri colleghi la finale dell’Olimpico. La sfida tra Napoli-Inter è una sfida tra due grandi trascinatori come Gattuso e Conte e a prescindere dal gol di vantaggio vedo gli azzurri favoriti per una serie di motivi. Sarà una sfida certamente emozionante”.