Stadi, Ferrero: “Capienza al 75%? Può servire a Inter e Milan. Perché non apriamo al 100%?”

Il presidente della Sampdoria commenta la decisione del governo di dare il via libera all’aumento del numero degli spettatori negli stadi

"Ma perché non apriamo al 100%? Cosa cambia dal 7% al 100%? Io ho gli ultras che sono 8000, la curva per ora non li conterrebbe tutti e non vengono perché vogliono essere uniti. Io chiedo loro perché si lamentano con me. Che cosa cambia dal 75% al 100%? Qualcuno me lo dice? A maggio dell’altro anno ho detto facciamo i green pass e facciamo entrare le persone allo stadio".