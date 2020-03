Ferrero: “Pensiamo al dopo e non al prima, congeliamo la classifica. Lotito mi odierà”

Massimo Ferrero dice la sua sulla ripresa del campionato. E non farà felice chi non tifa Juventus. «Facciamo un’ipotesi, ci danno un mese di preparazione dal 4 aprile, arriviamo al 4 maggio: dovremo fare dodici partite. Arriviamo ad agosto. Che succede col campionato successivo? E con gli Europei? Li abbiamo spostati e va bene questo modo di essere, va bene credere di ripartire, ma poi dobbiamo fare altre otto settimane di stop per gli Europei. Cominciamo a parlare del dopo, non del prima. Si deve proseguire con queste posizioni, così come stiamo. Questa è la direzione da prendere se vogliamo fare l’Europeo. Scudetto? So che Lotito mi odierà ma così è la vita. La prima è la Juve? Finisce così», ha detto a Radio Anch’io Lo Sport, il presidente della Samp.

E’ uno dei club con più positivi al Covid19: «I miei ragazzi stanno bene. Ripartire? Qui parlano tutti, ma quando si ricomincerà nessuno sa niente. C’è gente che muore, combattiamo una guerra che non si vede e parliamo di calcio? Ancora parliamo di calcio?».

(Fonte: repubblica.it)