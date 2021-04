Consiglio Lega, Ferrero tuona: “Nessuno che si dimette?”. Anche Fienga sbotta

Il Corriere dello Sport racconta quanto successo ieri durante l'Assemblea di Lega: alcuni dirigenti si sono scagliati ancora contro la Superlega

Era ovviamente scontato un piccolo scontro nel primo incontro ufficiale tra i vari club di Serie A in merito alla Superlega. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, racconta cosa si sono detti in merito i dirigenti delle società durante l'Assemblea di Lega, partendo dal presidente della Sampdoria Massimo Ferrero: "Mentre forse il suo occhio davanti al monitor cadeva sui volti dei dirigenti di Inter e Milan, il presidente della Sampdoria faceva scattare la domanda che un po’ tutti aspettavano: «Allora dobbiamo far passare tutto così? Non c’è nessuno che si deve dimettere?». A rompere il silenzio, sono stati De Laurentiis e Barone, forse non troppo casualmente componenti del fronte delle “7 sorelle”, a rispondere. Tutti e due hanno sottolineato come l’argomento non fosse all’ordine del giorno.