Ferrero: “Perplesso con chi ha caldeggiato DAZN. Non so perché i grandi club…”

Intervistato da Repubblica, Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha espresso alcune perplessità sulla vittoria di DAZN

"Io non ho nulla contro Dazn, ma sono perplesso nei confronti di chi ha caldeggiato questa soluzione. Non conosco i motivi per cui i grandi club hanno spinto a votare così, ma non mi capacito perché nessuno abbia voluto approfondire, anche solo con una consulenza tecnica terza, i problemi di migrazione tra Sky e Dazn…".