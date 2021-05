Ferrero: “Superlega? Boutade di Agnelli. Stankovic? Scambiato per lui un collaboratore”

Il presidente della Sampdoria ha commentato le voci che parlano di un suo incontro con l'ex centrocampista nerazzurro che allena la Stella Rossa

Eva A. Provenzano

Il presidente della Sampdoria, Ferrero, ha parlato a margine dell'incontro informale della Lega Calcio che si è tenuto questa mattina a Palazzo Parigi e si è soffermato sulla Superlega e non solo. «Com'è il clima? Ma che è successo eh? Siete troppi. Non sono mica Wanda Osiris io. È andato tutto bene. Siamo una lega di venti presidenti e dobbiamo solo trovare l'armonia e lavorare per un calcio migliori».

«Critico con Inter, Milan e Juve? Per le ragioni che voi tutti sapete. La volontà c'è perché il signor Agnelli è la Juventus ed è un club importante in Italia. Ha fatto una boutade e poi ha capito che è più importante il calcio casalingo. Come ha giustificato Agnelli la boutade? Non deve giustificare niente perché non siamo a scuola e non si danno giustificazioni», ha detto sempre sulla questione Superlega.

Quando gli hanno chiesto della panchina della Sampdoria ha aggiunto: «Ranieri? Siamo ad un punto buono, se c'è un problema con lui? Non c'è problema. Stankovic? Credo che abbiano scambiato il mio accompagnatore per Stankovic. Vuol dire che chi ha fatto le foto ieri non ci stava con la testa. Se l'ho incontrato a Roma? Io non ho incontro nessun Stankovic né a Roma e né da nessuna parte».

(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviato a Palazzo Parigi Daniele Vitiello)