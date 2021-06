Ferrero: “Né io né la mia Sampdoria c’entriamo qualcosa nelle vicende della Salernitana”

Il presidente della Sampdoria ha commentato le voci che lo avevano accostato in una sorta di soccorso al club ddi Lotito

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Nè io nè la mia Sampdoria c'entriamo qualcosa nelle vicende della Salernitana", Lo dice all'ANSA Massimo Ferrero, commentando indiscrezioni stampa sull'ipotesi di una sorta di soccorso del suo trustee a Lotito, per risolvere il nodo della doppia proprietà del club campano, dopo la promozione in A. "Claudio Lotito - aggiunge il presidente della Samp - è un grande imprenditore, si è fatto da solo e ha sempre fatto tutto da solo, come sta facendo in questo frangente: sa cosa fare in base alle regole della Figc".