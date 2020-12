Ferri: “Non si può dire nulla all’Inter, ha creato tante occasioni. Ora deve azzannare il campionato”

Negli studi di Sportmediaset l’ex difensore dell’Inter Riccardo Ferri ha commentato l’uscita dall’Europa da parte della squadra di Conte:

“La serata dei mille rimpianti. Ottima partita, hanno creato tante occasioni per sbloccare la partita.La partita in casa col Real è stato il punto più basso. Questa sera non gli si può dire niente, lo Shakhtar è stato rinunciatario. Rimane il rammarico per le altre partite. Ora l’Inter deve azzannare il campionato. Il cammino in Champions non è stato all’altezza di una squadra che ha grande ambizioni”.