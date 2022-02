Ferri: “Barella-Brozovic il top in Italia. L’Inter ha personalità, Dzeko…”

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Riccardo Ferri ha commentato così la vittoria dell'Inter contro la Roma

"Inter squadra di grande personalità, anche chi non è titolare se la vuole sempre giocare. E' stata una risposta dei singoli e anche degli attaccanti, Dzeko e Sanchez hanno risposto. L'Inter ha conoscenze approfondite, sa quello che vuole. Dopo una sconfitta contestata ha reagito con grande forza, questa è l'Inter che abbiamo visto dall'inizio del campionato. Dzeko? Un campione, anche nel derby lui e tutti gli altri hanno giocato un'ottima partita. Stasera sottolineo una cosa: l'Inter è calata nella ripresa prima del gol del 2-0, la Roma non ne ha approfittato. Dzeko sa fare anche lavoro sporco. Mou? Abbastanza scontato una reazione così, ha lasciato il segno indelebile nella storia dell'Inter e nel cuore dei tifosi per risultati e personalità, è un allenatore atipico perché fa parlare indipendentemente dalla classifica come sta accadendo a Roma. Barella? Una certezza, uno dei migliori centrocampisti italiani. Un giocatore che sa fare le due fasi come pochi, ha una tranquillità di palleggio impressionante. Ha raggiunto una maturità impressionante, insieme a Brozovic forma la coppia più forte del campionato".