Ferri: “Inter, l’unico incedibile è Marotta. Inzaghi ambizioso. Esterno? Faccio il mio nome”

Riccardo Ferri ha commentato le parole di Beppe Marotta e Simone Inzaghi nella conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore

"Le parole di Inzaghi racchiudono il significato di fare l'allenatore all'Inter. La sua scelta non è di ripiego ma è dovuta al fatto che si doveva scegliere un tecnico di qualità che portasse avanti un progetto ambizioso. In passato ha dimostrato di saper gestire certe situazioni. Oggi c'è la consapevolezza di essere forti, di non accontentarsi e di fare ancora di più".